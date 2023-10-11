Радий Хабиров вручил ключи от 70 единиц техники, произведенной в Беларуси

Всего было передано 34 самосвала, 15 тракторов и 12 фронтальных погрузчиков, произведенных в Беларуси или в Уфе, но с участием белорусской стороны.

Из них Уфа получила 11 самосвалов, передадут еще четыре погрузчика.

Кроме того, городу вручили девять троллейбусов марки «Горожанин» – они выйдут на маршрут №13 («Микрорайон "Белореченский" – Бульвар Славы»).

«Я знаю, механизаторы и те, кто пользуется белорусской техникой, говорят, что она хорошая и надёжная. Слова большой благодарности звучат сегодня в адрес всех работников коммунальной сферы. Вы делаете очень важное и нужное дело – благодаря вам наши города и села становятся красивыми и уютными», – сообщил Радий Хабиров.