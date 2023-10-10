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Мэрия Уфы показала фото благоустройства парка «Нефтехимиков» и озера Теплое

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Благоустройство озера Теплое и парка «Нефтехимиков» – это большие проекты, приуроченные к 450-летию города.

Фотографии сегодня, 10 октября, опубликовал в соцсетях мэр города Ратмир Мавлиев.

Благоустройство парка «Нефтехимиков» в началось в прошлом году, весь процесс реконструкции поделен на два этапа, первый завершился в июне текущего года.

В рамках второго этапа в парке обустроили дорожки из брусчатки, проложили коммуникации, ведется установка опор освещения. В дальнейшем в скверах появятся скамейки и урны.

На озере устраивают террасную доску, проводят озеленение. Полностью завершить благоустройство на объектах планируют в 2024 году.

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