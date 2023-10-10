В Уфе открылся новый завод белорусского холдинга «Амкодор»

Завод «Амкодор-Агидель» займется выпуском современных зерносушильных комплексов для малых хозяйств и крупных агрохолдингов. Его построили в рекордно короткие сроки – девять месяцев.

Глава региона сообщил о том, что уже есть договоренность о строительстве еще одного завода – «Амкодор-Алга» по производству коммунальной техники. Он расположится в особой экономической зоне «Алга».

Как ожидается, Головченко посетит также Уфимский трамвайно-троллейбусный завод и примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Республики.