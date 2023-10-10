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Уфа будет сотрудничать с турецким городом Эрзурум

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что подписал с мэром турецкого города Протокол о намерениях сотрудничества между администрациями Уфы и Большого Города Эрзурума.

vk.com/ratmir.mavliev

«Мы продолжаем развивать международные связи и дружественные отношения с другими городами.

Будем укреплять взаимовыгодные торгово-экономические, научно-технические и культурные связи, обмениваться опытом и лучшими практиками», – написал Ратмир Мавлиев в соцсетях.

«Уфа представляет зарубежным партнерам свой промышленный, торговый и туристический потенциал, а также успешный опыт в решении вопросов благоустройства общественных пространств и в решении социальных проблем. Основными сферами деятельности являются нефтяная и химическая промышленность, деревопереработка, машиностроение и приборостроение», – говорится в сообщении мэрии.

Эрзурум – это древний город, административный центр одноименной провинции на северо-востоке Турции, а настоящее время – курорт, центр зимних видов спорта Турции.

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