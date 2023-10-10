Премьер-министр Михаил Мишустин отменил визит в Уфу

Ожидалось, что Мишустин посетит УУНиТ и Республиканский центр детской онкологии и гематологии, поучаствует в открытии нового завода белорусского холдинга «Амкодор» в Башкортостане и останется на торжественные мероприятия, посвященные Дню республики 11 октября.

Однако вместо Мишустина Уфу посетит его заместитель Александр Новак. Причины отмены или задержки визита официально не объяснялись.

Ранее заявлялось также, что в город прибудут премьер-министр Беларуси Роман Головченко и президент Абхазии Аслан Бжания.