Проспект Салавата Юлаева в Уфе перекрыли до конца ноября

До 30 ноября перекрыта крайняя правая полоса проспекте Салавата Юлаева в сторону улицы 50 лет СССР, в районе строящегося тоннеля.

Ограничение связано с процессом реконструкции улицы имени города Галле.

Летом 2023 года был отремонтирован участок улицы Города Галле от проспекта Октября до Рихарда Зорге. До начала работ этот участок пребывал в неудовлетворительном состоянии, хотя улица считается важной транспортной артерией города, ежедневно по ней проезжают десятки тысяч автомобилей.