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Проспект Салавата Юлаева в Уфе перекрыли до конца ноября

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Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

До 30 ноября перекрыта крайняя правая полоса проспекте Салавата Юлаева в сторону улицы 50 лет СССР, в районе строящегося тоннеля.

Ограничение связано с процессом реконструкции улицы имени города Галле.

Летом 2023 года был отремонтирован участок улицы Города Галле от проспекта Октября до Рихарда Зорге. До начала работ этот участок пребывал в неудовлетворительном состоянии, хотя улица считается важной транспортной артерией города, ежедневно по ней проезжают десятки тысяч автомобилей.

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