Проспект Салавата Юлаева в Уфе перекрыли до конца ноября

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Схема: администрация Уфы
До 30 ноября перекрыта крайняя правая полоса проспекте Салавата Юлаева в сторону улицы 50 лет СССР, в районе строящегося тоннеля.
Ограничение связано с процессом реконструкции улицы имени города Галле.
Летом 2023 года был отремонтирован участок улицы Города Галле от проспекта Октября до Рихарда Зорге. До начала работ этот участок пребывал в неудовлетворительном состоянии, хотя улица считается важной транспортной артерией города, ежедневно по ней проезжают десятки тысяч автомобилей.
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