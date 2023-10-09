Вице-премьера Башкортостана Азата Бадранова наградили медалью Шаймуратова

Сегодня, девятого октября, Радий Хабиров наградил Бадранова медалью Шаймуратова.

«Азат Бадранов выполняет очень важные задачи и находится на связи со всеми мобилизованными, недавно был награжден медалью за боевые отличия», – сказал Радий Хабиров.

Медаль генерала Шаймуратова была учреждена а мае 2023 года и вручается впервые. Ей награждают за мужество и отвагу, проявленные с риском для жизни.

В прошлом году Хабиров говорил, что пытался отговорить Бадранова от этой затеи, но в целом поддержал инициативу чиновника. Перед отправкой ему присудили звание лейтенанта.