Вице-премьера Башкортостана Азата Бадранова наградили медалью Шаймуратова

Заместитель премьер-министра республики Азат Бадранов отправился на Донбасс добровольцем в ноябре 2022 года.
Сегодня, девятого октября, Радий Хабиров наградил Бадранова медалью Шаймуратова.
«Азат Бадранов выполняет очень важные задачи и находится на связи со всеми мобилизованными, недавно был награжден медалью за боевые отличия», – сказал Радий Хабиров.
Медаль генерала Шаймуратова была учреждена а мае 2023 года и вручается впервые. Ей награждают за мужество и отвагу, проявленные с риском для жизни.
В прошлом году Хабиров говорил, что пытался отговорить Бадранова от этой затеи, но в целом поддержал инициативу чиновника. Перед отправкой ему присудили звание лейтенанта.
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