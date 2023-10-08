18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе похолодает до -1° и пойдет снег

Поделиться:

Последние остатки лета окончательно покинули Уфу: уже со следующей недели в городе резко похолодает.

По прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе в Уфе будет по большей части пасмурно и холодно, осадки обещают почти каждый день.

Понедельник, 9 октября: до +10°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +2°, без осадков.

Вторник, 10 октября: до +7°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – +1°, небольшие осадки в виде снега с дождем.

Среда, 11 октября: до +7°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – -1°, без осадков.

Четверг, 12 октября: до +7°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +2°, без осадков.

Пятница, 13 октября: до +8°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +4°, дождь.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: