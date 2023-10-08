В Башкортостане 100 специалистов в АПК получили по 750 тыс. рублей

«За три года только на реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий направили 6,2 млрд рублей, в том числе 3,6 миллиарда пришли из федерального бюджета.

Субсидии на улучшение жилищных условий получили 486 семей, всего реализованы 130 проектов благоустройства, проложены километры дорог, газопровода и водопровода.

Одна из основных задач, над которой мы успешно работаем, – привлечение молодых кадров в АПК. Без этого не построить на селе современных и рентабельных агропредприятий. В Башкирии действует эффективная программа по господдержке кадров агропромышленного комплекса. Региональный бюджет выделяет субсидии молодым специалистам с высшим и средним образованием, работающим на предприятиях АПК. Господдержку уже получили свыше 1,5 тысяч сотрудников. В 2023 году субсидией воспользовались 100 молодых специалистов, а сумма подъемных была увеличена до 750 тысяч рублей.

Кадры для села мы начали взращивать со школьной скамьи: уже открыли 90 агроклассов, 38 из них – в прошлом году. Ребята получают углубленные знания по химии, биологии и другим дисциплинам. А теорию закрепляют на практических занятиях на базе передовых организаций АПК республики. И, кстати, этот проект уже признан одним из лучших в России», – написал глава правительства в соцсетях.