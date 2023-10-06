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В Башкортостане 6-8 октября пройдут рейды на дорогах

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Сегодня, шестого октября, начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.

Фото:  ГИБДД Башкортостана

Мероприятия стартуют сегодня и продлятся до конца выходных. Проверки проведут как на дорогах Уфы, так и на муниципальных и республиканских автодорогах.

«Экипажи дорожно-патрульной службы будут нацелены на профилактику ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено нетрезвым водителям», – написал Севастьянов.

Госавтоинспекция Уфы сообщает, что в городе проверки пройдут сегодня и завтра.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 44 ДТП, в четырех из них пострадали пять человек. Задержано восемь водителей в нетрезвом состоянии.

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