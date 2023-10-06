Как сегодня выглядит сад Аксакова в Уфе?

Фотографии сегодня, шестого октября, опубликовал заместитель премьер-министра правительства республики Алан Марзаев, посетивший сад.

По ним видно, что уже установлена входная группа, уложены плитка и покрытие на детской площадке, установлены скамейки, остаются только последние штрихи.

Реконструкция сада Аксакова стартовала весной 2023 года. Входную группу со стороны улицы Пушкина пришлось демонтировать и отправить на реставрацию, так как колонны просели, конструкция уже представляла опасность для посетителей.

В саду обновили инженерные коммуникации, включая кабели наружного освещения, а также бордюры и дорожки, появятся новые арт-объекты и озеленение.

Обновленный сад будет поделен на функциональные зоны – это историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная площадка, детская площадка, скейт-парк.