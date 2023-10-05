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В Уфе перекроют проспект Салавата Юлаева и проезд у парка «Кашкадан»

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Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С 10.00 шестого октября до 8.00 седьмого октября на проспекте Салавата Юлаева из-за ремонтных работ перекроют съезд с автомагистрали на улицу 50 лет СССР.

Также с 24.00 шестого октября до 16.00 седьмого октября перекроют проезд-дублер улицы Маршала Жукова, идущий вдоль парка «Кашкадан».

В это время там будут проводиться мероприятия в честь Всероссийского дня ходьбы.

День ходьбы традиционно проводится в 150 странах мира и посвящен пропаганде физической активности. Россия присоединилась к этому проекту в 2015 году, в 2023 участникам предстоит преодолеть 2023 метра.

В программе: зарядка с фитнес-инструктором и олимпийскими чемпионами, авиашоу, зоны активности с показательными выступлениями спортсменов.

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