Как Уфа будет праздновать День Республики

11 октября жители Башкортостана отпразднуют День Республики. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете.
В Уфе в этот день в 9.00 состоится возложение цветов к памятникам Шайхзады Бабича и Салавата Юлаева.
В 10.00 пройдет посвящение юных шаймуратовцев на Советской площади.
Также состоятся торжественное открытие Сада Аксакова и установка камня с капсулой земли Абхазии.
Праздничные мероприятия стартуют в 12.00 сразу в нескольких точках города:
– парк «Демский»;
– парк «Первомайский»;
– парк «Волна»;
– парк «Кашкадан»;
– парк «Нефтехимиков»;
– парк имени Ивана Якутова;
– Сад Аксакова.
В 15.00 пройдет торжественное собрание в ГКЗ «Башкортостан» (Ленина, 50).
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