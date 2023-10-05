Как Уфа будет праздновать День Республики

В Уфе в этот день в 9.00 состоится возложение цветов к памятникам Шайхзады Бабича и Салавата Юлаева.

В 10.00 пройдет посвящение юных шаймуратовцев на Советской площади.

Также состоятся торжественное открытие Сада Аксакова и установка камня с капсулой земли Абхазии.

Праздничные мероприятия стартуют в 12.00 сразу в нескольких точках города:

– парк «Демский»;

– парк «Первомайский»;

– парк «Волна»;

– парк «Кашкадан»;

– парк «Нефтехимиков»;

– парк имени Ивана Якутова;

– Сад Аксакова.

В 15.00 пройдет торжественное собрание в ГКЗ «Башкортостан» (Ленина, 50).

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