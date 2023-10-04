Чем грозит неявка в военкомат в Башкортостане в 2023 году?

Заметку об этом опубликовал сервис «Объясняем. Башкортостан».

Правила осеннего призыва в этом году остались прежними – повестки придут в бумажном формате, однако сумма штрафа за неявку без уважительной причины увеличилась в 10 раз – до 30 тыс. рублей.

Некоторые жители республики получат и электронные повестки – пока что это проводится в тестовом режиме, они дублируют бумажные.

Кроме того, тем, кто не сообщил в военкомат об изменениях своих данных (семейном положении, образовании, работе или переезде), теперь будет грозить штраф в размере до пяти тыс. рублей. Эти нормы вступили в силу с первого октября 2023 года.

Всего в этом году из Башкортостана к местам прохождения военной службы отправят более четырех тыс. новобранцев. Отправка начнется в середине октября.

На сегодняшний день призывным считается возраст 18-27 лет. С весны 2024 года призывать начнут до 30 лет – летом текущего года поправки поддержал комитет Госдумы по обороне.

Недавно в Генштабе РФ заявили, что срочников не будут отправлять на Донбасс и срок службы менять не планируют – он составит один год.