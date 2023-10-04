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В Башкортостане построят высокотехнологичный глэмпинг за 150 млн рублей

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Новая точка притяжения отдыхающих появится в республике при поддержке корпорации «Синергия».

Фото опубликовал в соцсетях Андрей Назаров

Об этом сегодня, четвертого октября, сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров по итогам рабочей встречи с президентом «Синергии» Вадимом Лобовым.

«Также "Синергия" подтвердила намерение о строительстве на территории республики крупного высокотехнологичного глэмпинга с объемом инвестиций более 150 млн рублей. Вадим Георгиевич подчеркнул, что наша республика славится своей уникальной природой и достопримечательностями», – написал Андрей Назаров.

Кроме того, на встрече обсуждались сотрудничество корпорации с республиканским студенческим кампусом для подготовки кадров и формирование на территории региона проекта «Академия туризма».

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