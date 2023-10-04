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Айбулат Хажин и еще 2 крупных чиновника покинули должности

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Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указы об освобождении от должностей нескольких чиновников.

Фото: соцсети Айбулата Хажина

Указы сегодня, четвертого октября, были опубликованы на портале правовой информации.

От должностей освобождены глава Минобра Айбулат Хажин, вице-премьер правительства Илшат Тажитдинов и председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Все они переходят на работу в парламент, так как были избраны по итогам голосования в начале сентября.

Гумеров будет курировать в Госсобрании вопросы общественной безопасности, а Хажин возглавит комитет по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

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