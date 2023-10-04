Айбулат Хажин и еще 2 крупных чиновника покинули должности

Указы сегодня, четвертого октября, были опубликованы на портале правовой информации.

От должностей освобождены глава Минобра Айбулат Хажин, вице-премьер правительства Илшат Тажитдинов и председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Все они переходят на работу в парламент, так как были избраны по итогам голосования в начале сентября.

Гумеров будет курировать в Госсобрании вопросы общественной безопасности, а Хажин возглавит комитет по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту.