Айбулат Хажин и еще 2 крупных чиновника покинули должности

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указы об освобождении от должностей нескольких чиновников.
Фото: соцсети Айбулата Хажина
Указы сегодня, четвертого октября, были опубликованы на портале правовой информации.
От должностей освобождены глава Минобра Айбулат Хажин, вице-премьер правительства Илшат Тажитдинов и председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.
Все они переходят на работу в парламент, так как были избраны по итогам голосования в начале сентября.
Гумеров будет курировать в Госсобрании вопросы общественной безопасности, а Хажин возглавит комитет по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту.
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