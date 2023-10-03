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В больницы Башкортостана в 2023 году поставят более 4 тыс. единиц техники

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Глава республики Радий Хабиров рассказал о том, как реализуется нацпроект «Здравоохранение» в городах и селах.

vk.com/radiyhabirov

В прошлом году в Башкортостане запустили Центр ситуационных и проектных решений Минздрава, который постоянно мониторит загрузку оборудования, что позволяет избегать простоя тяжелой техники и отслеживать ее работоспособность.

За последние четыре года больницы республики получили 161 маммограф, а также рентгенодиагностические комплексы, флюорографы, ангиографы и компьютерные томографы.

Всего до конца 2023 года по нацпроекту планируют поставить более четырех тыс. единиц современной техники.

«Нам важно, чтобы высокоточные медицинские исследования стали доступнее всем жителям Башкортостана – независимо от того, в городе они или на селе. Поэтому мы продолжаем оснащать наши медучреждения современным диагностическим оборудованием», – сообщил глава региона.

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