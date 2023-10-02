Радий Хабиров показал, как будет выглядеть Центр фехтования в Уфе

Центр расположится в микрорайоне «Затон-Восточный», в квартале, ограниченном улицами Шмидта, Ахметова, дорогой Уфа-Затон и рекой Белой.

Рендеры будущего Центра опубликовал в соцсетях Радий Хабиров.

«Со времен сеульской Олимпиады в республике Башкортостан подготовили 228 мастеров спорта СССР и России, 25 мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта по фехтованию.

Мы продолжаем дело наших великих спортсменов. В 2021 году мы приняли решение построить Центр фехтования. Планируем открыть его в 2024 году. Он станет достойным подарком к 450-летию Уфы. Кроме тренировок, здесь будут проходить соревнования республиканского, всероссийского и межрегионального уровня.

Вполне вероятно, что со временем мы вырастим новых олимпийских чемпионов. И самое главное – мы даем возможность нашим девчонкам и мальчишкам, взрослым людям заниматься спортом, закалять силу и волю», – написал глава региона.

Комплекс будет включать два универсальных и два специализированных зала, раздевалки, восстановительный центр.

На территории установят многофункциональную спортивную коробку, проложат беговые дорожки. Одновременно его смогут посещать порядка четырех тыс. спортсменов и зрителей. Будут созданы все условия для тренировок по 40 видам спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.