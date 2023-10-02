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Посты ГИБДД, запрет поворота на Заки Валиди и другие меры: как Уфа собирается бороться с пробками

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Каждые выходные и в пиковые часы в будние дни вся Уфа стоит в пробках, особенно ситуация ухудшилась в последнее время из-за многочисленных ремонтов на дорогах. Второго октября ситуацию обсудили на совещании в правительстве.

«Мы уже не первый раз это обсуждаем и договаривались с Минтрансом, что вводится дежурный заместитель министра транспорта на выходные дни с пятницы по понедельник.

Также договаривались, что со второй половины дня в пятницу и до обеда в понедельник приостанавливаются все дорожные работы, которые затрудняют въезд в город и выезд из него.

Процесс этот пошел, но сегодня и в выходные дни все столкнулись опять с большими пробками. Анализ показывает, что, в принципе, это связано в первую очередь где-то с ограничениями из-за дорожных работ и второе – с авариями. Мы обсудили это и поняли, что нужно добавить оперативности. Просто объяснять, что мы что-то сделали, ввели дежурного – это не результат.

Пробки нужно устранить, тем более это не какая-то невозможная ситуация. Надо объединить усилия руководителей города, Минтранса и ГИБДД, тогда ситуация нормализуется», – сказал Андрей Назаров.

Для решения этих проблем в Уфе с третьего октября выставят временные посты ГИБДД для регулирования движения. Также Минтранс рассмотрит возможность запрета левого поворота на Заки Валиди и других улицах.

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