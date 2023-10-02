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В Уфе возбуждено уголовное дело из-за строительства дефектной Зининской развязки

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Строительство развязки в пригороде Уфы началось в середине 2021 года, в начале сентября 2023 года, после завершения основных работ, выяснилось, что ее построили с дефектом.

Фото: Ратмир Мавлиев

По результатам обследования опор конструкции было зафиксировано их смещение, а также превышение предельно допустимой нагрузки на сваю, пользоваться развязкой в таком виде нельзя.

Путепровод строился по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Проект разработал Уфимский проектно-производственный центр «Уралдортранс», после чего его утвердили в ГАУ Управление государственной экспертизы республики Башкортостан.

Когда стало известно о дефекте, прокуратура Октябрьского района Уфы провела проверку и направила материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

В результате возбуждено уголовное дело по части первой статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных должностных лиц ГАУ Управление государственной экспертизы РБ. За ходом дела будет следить прокуратура.

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