Башкортостан закупается коммунальной техникой в преддверии зимы

Об этом сегодня, второго октября, сообщил Радий Хабиров.

Всего на сегодняшний день у предприятий ЖКХ республики в работе 2 086 единиц техники. Из них за последние годы обновили 34% или 710 единиц.

С 2019 по 2022 годы республика купила 391 единицу техники, на эти цели выделили 2,3 млрд рублей. В 2023 году закупается еще 208 единиц по договору лизинга.

Кроме того, города и специализированные компании самостоятельно приобрели еще 111 единиц техники.

В скором времени в Башкортостан поступят 34 самосвала производства Минского автомобильного завода и 12 фронтальных погрузчиков производства АО «Амкодор». Проводятся конкурсные процедуры на поставку еще 106 единиц техники.