18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Башкортостан закупается коммунальной техникой в преддверии зимы

Поделиться:

В скором времени в республику поступят новые партии коммунальной техники, произведенной в Беларуси.

vk.com/radiyhabirov

Об этом сегодня, второго октября, сообщил Радий Хабиров.

Всего на сегодняшний день у предприятий ЖКХ республики в работе 2 086 единиц техники. Из них за последние годы обновили 34% или 710 единиц.

С 2019 по 2022 годы республика купила 391 единицу техники, на эти цели выделили 2,3 млрд рублей. В 2023 году закупается еще 208 единиц по договору лизинга.

Кроме того, города и специализированные компании самостоятельно приобрели еще 111 единиц техники.

В скором времени в Башкортостан поступят 34 самосвала производства Минского автомобильного завода и 12 фронтальных погрузчиков производства АО «Амкодор». Проводятся конкурсные процедуры на поставку еще 106 единиц техники.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: