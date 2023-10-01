Тепло, но пасмурно: погода в Уфе 2-6 октября

По прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе в Уфе будет довольно тепло, солнца осадков обещают мало. К выходным возможно похолодание.

Понедельник, 2 октября: до +19°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +10°, без осадков.

Вторник, 3 октября: до +18°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – +8°, временами небольшой дождь.

Среда, 4 октября: до +17°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +9°, без осадков.

Четверг, 5 октября: до +19°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +7°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 6 октября: до +15°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +6°, без осадков.