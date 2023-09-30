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На уфимской набережной установят колоннаду в знак дружбы с Абхазией

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Делегация от Башкортостана во главе с Радием Хабировым сегодня работает в столице Абхазии Сухуме. Абхазия празднует 30-летие независимости.

Радий Хабиров в соцсетях опубликовал пост, показав колоннаду в Сухуме, копия которой скоро появится в Уфе.

«Я специально показываю эту колоннаду в Сухуме. Мы с Президентом Абхазии Асланом Бжания договорились, что один в один воспроизведем такую же на набережной реки Белой в Уфе в знак дружбы абхазского и башкирского народов.

11 октября, в День республики, мы уже заложим камень. А в следующем году колоннада, посвященная, подчеркиваю, настоящей дружбе наших народов, появится у нас. В тяжелые времена и годины народы должны друг другу помогать. Это еще будет очень красиво. И правильно», – написал глава региона.

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