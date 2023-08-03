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Синоптики рассказали, каким будет август в Башкортостане

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В этом году весной и летом в республике были сильнейшие перепады температуры. В Башкирском управлении по гидрометеорологии рассказали о том, чего ожидать от погоды в ближайшее время.

«По сведению Гидрометцентра России, август в Республике Башкортостан ожидается теплым.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1° выше нормы (норма среднемесячной температуры – +17,2°). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма – 45-65 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

В Уфе в ближайшие дни сохранится теплая сухая погода до 27-30 градусов выше нуля в дневное время и не ниже +15° ночью.

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