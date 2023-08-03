В Уфе до осени частично перекрыли проспект Салавата Юлаева

С сегодняшнего дня, третьего августа, по 31 августа 2023 года будет перекрыто по одной полосе в обоих направлениях под путепроводом Октябрьской революции.

Ограничение связано с реконструкцией улицы Октябрьской революции. Масштабная реконструкция этой улицы – один из крупнейших проектов, приуроченных к 450-летию Уфы. Отреставрируют объекты культурного наследия, находящиеся на улице, обновят дорожное покрытие и благоустроят дворы.

В итоге проезжая часть на улице будет сокращена до семи метров, по одной полосе в каждую сторону, появятся велосипедные дорожки, а тротуары станут шире – до 4,5 метров. Таким образом, улица Октябрьской революции поменяет свое значение и станет наполовину пешеходной.