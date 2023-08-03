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В Башкортостане начали строить визит-центр музея кочевых цивилизаций

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Идея создания Евразийского музея кочевых цивилизаций появилась летом прошлого года и была впервые представлена научному сообществу на открытии историко-культурного центра «Шульган-Таш».

vk.com/radiyhabirov

Сегодня, третьего августа, Радий Хабиров сообщил о том, что республика еще на шаг приблизилась к строительству музея: началось возведение визит-центра. Его и пешеходную тропу до мавзолея Тура-хана планируют сдать уже в этом году, строительство всего комплекса продолжится в 2024.

«Продолжаем и раскопки возле самого мавзолея. Многочисленные артефакты, которые находят археологи, еще раз подтверждают, что у этой местности богатая история, которая уходит в глубь веков. А наши планы по созданию в этом месте крупного научного и музейного комплекса – очень правильные.

Недавно севернее мавзолея обнаружили новые захоронения, а в них – российские монеты XVll века. Это говорит о том, что территория Башкортостана того времени была хорошо интегрирована в систему Московского государства. Вместе с тем другие находки, в том числе в районе селища Подымалово-1, свидетельствуют о том, что исторически эта местность была крупным торгово-ремесленным центром.

В перспективе – сформируем здесь большую туристическую зону, куда войдет и парк "Патриот". Это будет хорошая точка притяжения для наших жителей и гостей республики разного возраста и разных интересов», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

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