Башкортостан потратит 38,8 млрд рублей на региональные проекты

В совещании приняли участие руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, профильных министерств и ведомств.

По словам Радия Хабирова, сейчас реализуется 47 региональных проектов, в целом ожидается достижение целевых показателей по ним, но глава региона поручил правительству взять процесс на контроль там, где есть риск недостижения – в особенности при строительстве больниц и поликлиник, а также модернизации школ по президентской программе.

Всего на реализацию региональных проектов в 2023 году направили 38,8 млрд рублей, в том числе 23,9 млрд рублей – из федерального бюджета.