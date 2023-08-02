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Башкортостан потратит 38,8 млрд рублей на региональные проекты

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На совещании с участием главы республики Радия Хабирова обсудили меры по противодействию нарушениям при реализации национальных и федеральных проектов.

vk.com/radiyhabirov

В совещании приняли участие руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, профильных министерств и ведомств.

По словам Радия Хабирова, сейчас реализуется 47 региональных проектов, в целом ожидается достижение целевых показателей по ним, но глава региона поручил правительству взять процесс на контроль там, где есть риск недостижения – в особенности при строительстве больниц и поликлиник, а также модернизации школ по президентской программе.

Всего на реализацию региональных проектов в 2023 году направили 38,8 млрд рублей, в том числе 23,9 млрд рублей – из федерального бюджета.

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