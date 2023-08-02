В уфимском межвузовском кампусе в 2023 году откроется 20 лабораторий и научных центров

По словам Андрея Назарова, назвавшего кампус «основным драйвером развития НОЦ», до конца 2023 года в рамках первой очереди кампуса откроются 20 межвузовских лабораторий и научных центров, ориентированных на IT-сектор, генетику, биомедицину и экологию.

В целом наполнение кампуса будет самым различным – от Высшей инженерной школы аэрокосмических технологий УУНиТ до лаборатории креативных индустрий и урбанистики УГНТУ.

УУНиТ разместит также центры трансфера технологий и молодежного инновационного творчества, стартап-студию. В будущем разработки можно будет внедрять в рамках ОЭЗ «Алга».

«Мировой опыт показывает преимущество кампусной модели перед классической университетской. Межвузовский кампус Евразийского НОЦ уже превращается в пространство коммуникации жителей и университетского сообщества, живую лабораторию, способную реализовывать широкий спектр проектов, которые будут улучшать качество жизни в республике. Уверен, через несколько лет он станет точкой притяжения и для талантливой молодежи со всей Евразии, которая будет учиться и работать в Башкортостане», – написал Андрей Назаров.