Башкортостан занял 7 строчку в топе регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам июня 2023 года, выделяя лидеров среди регионов страны.
Средняя цена на бензин по стране в целом в июне 2023 года составила 52,21 рубля за литр (+1,6% по сравнению с маем 2023). Сильнее всего подорожали марки АИ-98 и выше – до 63,18 рубля за литр (+0,93 рубля).
В зависимости от региона стоимость бензина может значительно колебаться: если в Чукотском АО он стоит в среднем 62,35 рубля за литр, то в Алтайском крае – 47,58 рубля за литр.
Если по итогам мая Башкортостан со стоимостью 49,05 рубля за литр занимал десятую строчку в топе регионов с самым дешевым бензином, то к концу июня цена поднялась до 49,87 рубля за литр, но позиция улучшилась до седьмой.
По стоимости дизеля республика не входит ни в топ-10 регионов с самым дорогим, ни в десятку регионов с самым дешевым топливом.
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