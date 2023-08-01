Башкортостан занял 7 строчку в топе регионов с самым дешевым бензином

Средняя цена на бензин по стране в целом в июне 2023 года составила 52,21 рубля за литр (+1,6% по сравнению с маем 2023). Сильнее всего подорожали марки АИ-98 и выше – до 63,18 рубля за литр (+0,93 рубля).

В зависимости от региона стоимость бензина может значительно колебаться: если в Чукотском АО он стоит в среднем 62,35 рубля за литр, то в Алтайском крае – 47,58 рубля за литр.

Если по итогам мая Башкортостан со стоимостью 49,05 рубля за литр занимал десятую строчку в топе регионов с самым дешевым бензином, то к концу июня цена поднялась до 49,87 рубля за литр, но позиция улучшилась до седьмой.

По стоимости дизеля республика не входит ни в топ-10 регионов с самым дорогим, ни в десятку регионов с самым дешевым топливом.