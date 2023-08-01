В Уфе снесут несколько жилых домов ради строительства корпуса гимназии

Согласно приложению к постановлению, в этом квартале снесут 2,39 тыс. кв. м частных жилых домов и хозяйственных построек ради строительства трехэтажного учебного корпуса гимназии № 91, которое позволит повысить численность учащихся с 680 до 1110.

Также на этой территории реконструируют основное здание гимназии и здание детсада №6, размещение новой жилой застройки проектом не предусмотрено.

В квартале расположено несколько объектов культурного наследия: «Дом усадьбы Судаковых северный с воротами» (Аксакова, 84), «Дом усадьбы Судаковых южный» (Аксакова, 84/2), «Дом Лопатиной А.С.» (Аксакова, 82) – их сохранят, но функциональное назначение изменится с жилого на общественное здание.

Кроме того, запланировано общее благоустройство территории квартала: обустройство тротуаров, велодорожек, парковок, внутриквартального проезда с выходом на Аксакова.