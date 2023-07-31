В Уфе завершено расследование прошлогодней кражи ювелирных украшений на 12 млн рублей

Кража произошла в октябре прошлого года. Тогда в СМИ появилось видео, в котором сотрудница ювелирного магазина уходит после смены, прихватив целый рюкзак драгоценностей.

Всего она забрала почти 1,5 тыс. ювелирных изделий на сумму более 12 млн рублей.

Следствием установлено, что девушка устроилась в некую «консалтинговую фирму» в Екатеринбурге. После обучения она была направлена в Уфу, где была устроена продавцом в один из ювелирных салонов. При этом в ходе работы в торговой точке она регулярно направляла сведения в «консалтинговую фирму» о сотрудниках и режиме работы магазина, ассортименте и товарообороте.

Далее директор якобы убедил ее забрать ювелирные украшения и передать ему, что она и сделала, отдав рюкзак курьеру возле отеля в городе Сим Челябинской области.

Драгоценности до сих пор не нашли, а девушка добровольно сдалась полиции в Дзержинске. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ (хищение имущества в особо крупном размере – до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей).