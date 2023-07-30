В Уфе сохранится по-летнему жаркая погода

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет довольно солнечной, осадков обещают мало.

Понедельник, 31 июля: до +28°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на вторник – +14°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 1 августа: до +24°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на среду – +14°, без осадков.

Среда, 2 августа: до +26°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на четверг – +15°, без осадков.

Четверг, 3 августа: до +27°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +16°, без осадков.

Пятница, 4 августа: до +29°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +16°, без осадков.