В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 31 июля по шестое августа 2023 года.
31 июля
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 24.00:
Черниковская – 13, 14, 15, 17, 19/1, 21, 25.
Ивана Франко – 7, 7а, 8, 9, 10, 12.
Кольцевая – 132, 134.
1 августа
Демский район, холодная вода, с 11.00 до 17.00:
Мусоргского – 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19а, 19б.
Таллинская – 14, 16, 17, 18, 20, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 28.
Дагестанская – 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б.
1-2 августа
Советский район, холодная вода, с 10.30 первого августа до до 9.30 второго августа:
Проспект Октября – 2, 2/1, 2/2, 4, 6/1, 8, 8/2, 10, 12, 12/1, 13, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 16.
Степана Халтурина – 57, 59.
50 лет Октября – 34.
2 августа
Демский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:
Грозненская – 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6.
3 августа
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 18.00:
Богдана Хмельницкого – 52, 52/1, 52/2, 52а.
Черниковская – 79/2, 83/2, 85, 85/1, 87.
Кольцевая – 172/1.
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