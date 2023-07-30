В Уфе отключат воду в трех районах

31 июля

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 24.00:

Черниковская – 13, 14, 15, 17, 19/1, 21, 25.

Ивана Франко – 7, 7а, 8, 9, 10, 12.

Кольцевая – 132, 134.

1 августа

Демский район, холодная вода, с 11.00 до 17.00:

Мусоргского – 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19а, 19б.

Таллинская – 14, 16, 17, 18, 20, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 28.

Дагестанская – 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б.

1-2 августа

Советский район, холодная вода, с 10.30 первого августа до до 9.30 второго августа:

Проспект Октября – 2, 2/1, 2/2, 4, 6/1, 8, 8/2, 10, 12, 12/1, 13, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 16.

Степана Халтурина – 57, 59.

50 лет Октября – 34.

2 августа

Демский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:

Грозненская – 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6.

3 августа

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 18.00:

Богдана Хмельницкого – 52, 52/1, 52/2, 52а.

Черниковская – 79/2, 83/2, 85, 85/1, 87.

Кольцевая – 172/1.