В Уфе пройдут массовые проверки водителей

Проверки в республике стартовали сегодня и продолжатся завтра, 29 июля.

Мероприятия направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения, особое внимание будет уделено поимке пьяных водителей и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.

Также сегодня ГИБДД проводит проверки водителей пассажирского транспорта. Кроме того, инспекторы явились на предприятие «Башавтотранс» и осмотрели состояние около 30 автобусов, выезжающих на маршруты.

За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 32 ДТП, в двух из них пострадали два человека. Задержано 14 водителей в состоянии опьянения.