В Башкортостане за неделю подешевели некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали яблоки (5,4%), бананы (4,6%) и капуста (3,5%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на вареную колбасу (2,9%) и помидоры (2,6%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели огурцы (4,1%), а также овощные детские консервы (3,3%), макароны (2,8%) и фруктовые детские консервы (2,2%). Цены на огурцы падают вторую неделю подряд.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.