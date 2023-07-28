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В Башкортостане бизнесу облегчили выкуп госимущества

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В республике продолжается оптимизация условий ведения всех форм бизнеса. Новой мерой власти пытаются уравнять возможности мелких предпринимателей и крупных организаций.

Теперь предприниматели, арендующие у государства движимое или недвижимое имущество, смогут выкупать его не только сразу внеся всю сумму, но и в рассрочку.

Рассрочка на недвижимость предоставляется сроком на семь лет, на движимое имущество – на пять лет.

«Ожидается, что закон будет способствовать стабильной работе предпринимателей и положительно скажется на бизнес-климате в республике в целом», – говорится в сообщении Госсобрания.

«Сегодня в пользовании у предпринимателей находится большое количество принадлежащих республике помещений и средств производства: сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Поскольку при приватизации предприниматели не могут на равных конкурировать с крупными организациями, им предоставлено право первоочередного выкупа имущества.

Чтобы единовременные расходы на приобретение в собственность арендуемого имущества не оказались для предпринимателя неподъемными, вводится рассрочка. Она позволит бизнесу стабильно работать и постепенно, в течение пяти-семи лет, рассчитываться за используемое имущество», – прокомментировал решение спикер парламента Константин Толкачев.

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