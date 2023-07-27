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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посоветовал другим регионам брать пример с Башкортостана

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На совещании по вопросу развития туризма и индустрии гостеприимства обсудили развитие придорожного сервиса в стране.

vk.com/agnazarov

Башкортостан начал масштабную работу в этой сфере только три года назад. Поставили амбициозную задачу – к 2024 году построить 1000 новых объектов и 1000 существующих модернизировать.

За это время сумели создать 331 и модернизировать более 400 действующих объектов придорожного сервиса, что потребовало около 40 млрд. рублей инвестиций. Сейчас в работе еще 110 объектов на 14 млрд. рублей.

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин назвал решения Башкортостана «прорывными» и подчеркнул, что республике удалось «аккуратно и компактно» упаковать региональные меры поддержки инвесторов в этой области.

«Мне кажется, сейчас коллегам из других регионов можно посмотреть, и если кто-то не делает таких программ – стоит точно воспользоваться опытом Башкортостана, потому что это здорово. И уже 331 объект ввели в эксплуатацию, молодцы», – сказал Мишустин.

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