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ООО «БашРТС» вернуло клиентам более 3,8 млн рублей

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Поставщик тепла «БашРТС» рассказывает о результатах программы кешбэка для владельцев карты «Мир».

В рамках акции пользователи онлайн-сервисов ООО «БашРТС» получили более 3,8 млн рублей кешбэка, оплачивая коммунальные услуги картой «Мир».

Срок действия акции ограничен и продлится до 31 декабря 2023 года. Кешбэк зависит от суммы платежа без ограничений.

Чтобы вернуть часть средств, нужно:

– обзавестись картой «Мир»;

– зарегистрировать ее в программе лояльности на странице акции, в личном кабинете клиента или мобильном приложении ООО «БашРТС».

– при оплате в личном кабинете или приложении – выбрать пункт «Кешбэк 1% при оплате картой "Мир"»;

– оплатить услуги, деньги вернутся вам на карту «Мир».

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