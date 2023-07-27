ООО «БашРТС» вернуло клиентам более 3,8 млн рублей

В рамках акции пользователи онлайн-сервисов ООО «БашРТС» получили более 3,8 млн рублей кешбэка, оплачивая коммунальные услуги картой «Мир».

Срок действия акции ограничен и продлится до 31 декабря 2023 года. Кешбэк зависит от суммы платежа без ограничений.

Чтобы вернуть часть средств, нужно:

– обзавестись картой «Мир»;

– зарегистрировать ее в программе лояльности на странице акции, в личном кабинете клиента или мобильном приложении ООО «БашРТС».

– при оплате в личном кабинете или приложении – выбрать пункт «Кешбэк 1% при оплате картой "Мир"»;

– оплатить услуги, деньги вернутся вам на карту «Мир».