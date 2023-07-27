В Башкортостане отремонтируют 13 км трассы Благовещенск – Павловка

Минтранс республики предупреждает о ремонтных работах на популярном участке трассы. Рабочие уже приступили к укладке асфальта на проезжей части.
vk.com/transport.bashkortostan
Всего планируют отремонтировать по нацпроекту порядка 13 км трассы Благовещенск – Павловка.
Это важная региональная транспортная артерия, она ведет к самому большому искусственному водоему в Башкортостана – Павловскому водохранилищу, которое привлекает туристов.
Помимо замены асфальта на проезжей части, в ходе ремонта обустроят обочины и обновят разметку. Все работы планируется выполнить до конца 2023 года.
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