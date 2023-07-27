В Башкортостане отремонтируют 13 км трассы Благовещенск – Павловка

Всего планируют отремонтировать по нацпроекту порядка 13 км трассы Благовещенск – Павловка.

Это важная региональная транспортная артерия, она ведет к самому большому искусственному водоему в Башкортостана – Павловскому водохранилищу, которое привлекает туристов.

Помимо замены асфальта на проезжей части, в ходе ремонта обустроят обочины и обновят разметку. Все работы планируется выполнить до конца 2023 года.