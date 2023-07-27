Уфу назвали лидером цифровизации в области здравоохранения

Такую оценку дал заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев, выступая на стратегической сессии «Цифровая трансформация здравоохранения» в рамках форума «Умный город – умная страна».
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Пугачев назвал Башкортостан регионом, где непрерывно внедряются новые технологии телемедицины и искусственного интеллекта.
В сессии участвовали представители профильных министерств из регионов, эксперты в области IT-технологий, главврачи ведущих медучреждений.
Обсуждались тренды и сложности в цифровизации здравоохранения, современные технологии, нацеленные на повышение качества и доступности медицинской помощи, тенденции и перспективы развития цифровых экосистем.
«В настоящее время мы работаем над разработкой информационных систем для диагностики с применением искусственного интеллекта, созданием систем непрерывного мониторинга состояния пациентов, внедрением систем поддержки принятия врачебных решений», – сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
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