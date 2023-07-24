На Затонском мосту в Уфе асфальт уложили раньше установленного срока

Ограничения на этом мосту всегда создают большие неудобства для жителей, но участок длиною около километра давно требовал ремонта, старый изношенный асфальт мог привести к аварийным ситуациям.

Сегодня, 24 июля, мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что укладку асфальта на Затонском мосту завершили раньше срока. В ближайшее время нанесут дорожную разметку из термопластика.

По контракту работы должны завершить 31 августа, но в мэрии обещают, что подрядная организация приложит максимум усилий, чтобы этот срок сократить.