В Уфу вернется жара до +31°

По прогнозу Гидрометцентра, следующая неделя в Уфе будет по большей части солнечной, осадки будут в основном в первой ее половине.

Понедельник, 24 июля: до +25°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +14°, без осадков.

Вторник, 25 июля: до +26°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – +14°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 26 июля: до +27°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – +16°, временами небольшой дождь.

Четверг, 27 июля: до +30°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – +18°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 28 июля: до +31°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на субботу – +18°, без осадков.