В Уфе отключат воду в трех районах

24 июля

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Почтовая – 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 40, 42.

Переулок Почтовый – 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24.

Советов – 18, 20.

Сосновая – 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20.

Угловая – 1, 1/1, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 15/1, 17.

Восточная – 1, 1а, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37а.

Изыскателей – 1/1, 2/1.

26 июля

Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 18.00:

Архитектурная – 2, 4, 6, 8, 10.

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 18.00:

Архитектурная – 1, 3, 5, 7.

Ульяновых – 36.

27 июля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Транспортная – 46/2, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4.

Бульвар Тухвата Янаби – 28, 30, 30/1, 32/1.

Мушникова – 20.

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:

«Все абоненты с водой».