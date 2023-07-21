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Турецкие инвесторы запустят производство семян подсолнечника в Башкортостане

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Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана сообщает о новом проекте турецких инвесторов, который планируют реализовать в республике.

Речь идет о производстве гибридов семян подсолнечника. Произведенные в республике семена будут отгружать не только на российский рынок, но и потребителям из стран СНГ и Азии.

«Башкортостан готов предложить потенциальным инвесторам беспрецедентные меры поддержки», – говорится в сообщении министерства.

Товарооборот между Башкортостаном и Турцией за пять месяцев вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом экспорт увеличился на 61%. Около 30% поставок в Турцию составляют продукция химической промышленности, древесина и продовольственные товары.

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