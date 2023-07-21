Турецкие инвесторы запустят производство семян подсолнечника в Башкортостане

Речь идет о производстве гибридов семян подсолнечника. Произведенные в республике семена будут отгружать не только на российский рынок, но и потребителям из стран СНГ и Азии.

«Башкортостан готов предложить потенциальным инвесторам беспрецедентные меры поддержки», – говорится в сообщении министерства.

Товарооборот между Башкортостаном и Турцией за пять месяцев вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом экспорт увеличился на 61%. Около 30% поставок в Турцию составляют продукция химической промышленности, древесина и продовольственные товары.