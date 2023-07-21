В Уфе 21-22 июля пройдут массовые проверки водителей

Проверки в республике стартовали сегодня и продолжатся в субботу.

Мероприятия направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения, особое внимание будет уделено поимке пьяных водителей и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.

«Используйте ремни безопасности, соблюдайте установленный боковой интервал и дистанцию, воздержитесь от поездок в состоянии опьянения», – говорится в обращении ведомства.

За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 41 ДТП, в трех из них пострадали три человека, в том числе ребенок. Задержано семь водителей в состоянии опьянения.