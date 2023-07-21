В Уфе продлили ограничение движения транспорта на улице Пушкина

Проезд так и не открыли. Теперь администрация Уфы сообщает о том, что перекресток улиц Пушкина и Гоголя откроют только 23 июля.

Сейчас на этом участке ведутся работы по капитальному ремонту тепловой сети. Перенос связан с тем, что кроме монтажа байпасной линии и замены старых труб на новые, возникла техническая необходимость выноса коммуникаций других организаций и газопровода.

На сегодняшний день МУП УИС ведет такие же работы на улице Заки Валиди – две крайние полосы Заки Валиди на участке от улицы Генерал-губернатора Перовского до Гоголя закрыты до 30 августа текущего года.

Кроме того, «БашРТС» ремонтирует тепломагистраль №3 в Октябрьском районе, в связи с чем до 30 сентября ограничено движение на участке местного проезда напротив дома по адресу 50 лет СССР, 50.