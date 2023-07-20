В Башкортостане за неделю резко подешевели огурцы и лук

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали бананы (6,1%), черный чай (5%), яблоки (4,8%) и картофель (3,6%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на творог (2,4%) и макароны (2,2%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период резко обвалились цены на огурцы (9,8%), также подешевели лук (2,9%), вермишель и молоко (2,5%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.