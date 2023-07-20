Скандальную девятиэтажку в Уфе снесут за 25,2 млн рублей

Максимальная сумма контракта составила 26 млн рублей, компания «Атлант» выиграла торги, снизив стоимость работ до 25 223 385,51 рубля.

Ей нужно будет начать работы 11 августа и завершить второго октября текущего года.

Помимо сноса здания, от подрядчика требуется также демонтировать коммуникации и вывезти мусор с территории.

Этот дом изначально был построен с нарушениями в 1975 году. Фундамент сразу начал проседать, однако его сдали и заселили. В 2014 году жильцы начали жаловаться на трещины и в 2015 его все же признали аварийным.

После этого девятиэтажку еще несколько лет не могли полностью расселить, несмотря на постановление суда. Сейчас в нем уже никто не живет.