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Мэр Уфы рассказал, какие территории присоединятся к «Уфимскому ожерелью» в 2023 году

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Проект «Уфимское ожерелье» – это сеть велосипедных и пешеходных маршрутов, охватывающая весь город. Завершить его планируют к 450-летию города, которое отметят в 2024 году.

vk.com/ratmir.mavliev

По словам главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, в прошлом году в Октябрьском и Орджоникидзевском районах благоустроили более семи километров маршрутов «Уфимского ожерелья».

В 2023 году протяженность планируемых к обновлению территорий в два раза больше.

Работы продолжились в парке им. Калинина, а также на участках от Сипайлово до центра отдыха «Олимпик-парк», от Перинатального центра до смотровой площадки за гостиницей «Президент отель». О присоединении к ожерелью этих территорий просили жители.

«Главная цель – создать максимально комфортные условия: ровные пешеходные и велодорожки, освещение, скамейки, игровые и смотровые площадки. Вместе с тем гармония и единение с природой, доступные каждому.

Мы будем и дальше развивать наше "Уфимское ожерелье". Пока делаем основу, на которую постепенно будем нанизывать "бусинки"», – написал Ратмир Мавлиев в соцсетях.

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