Мэр Уфы рассказал, какие территории присоединятся к «Уфимскому ожерелью» в 2023 году

По словам главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, в прошлом году в Октябрьском и Орджоникидзевском районах благоустроили более семи километров маршрутов «Уфимского ожерелья».

В 2023 году протяженность планируемых к обновлению территорий в два раза больше.

Работы продолжились в парке им. Калинина, а также на участках от Сипайлово до центра отдыха «Олимпик-парк», от Перинатального центра до смотровой площадки за гостиницей «Президент отель». О присоединении к ожерелью этих территорий просили жители.

«Главная цель – создать максимально комфортные условия: ровные пешеходные и велодорожки, освещение, скамейки, игровые и смотровые площадки. Вместе с тем гармония и единение с природой, доступные каждому.

Мы будем и дальше развивать наше "Уфимское ожерелье". Пока делаем основу, на которую постепенно будем нанизывать "бусинки"», – написал Ратмир Мавлиев в соцсетях.