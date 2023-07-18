Радий Хабиров рассказал о крупнейших объектах, возводимых в уфимском Забелье

По словам Радия Хабирова, в Забелье планируют построить девять миллионов квадратных метров жилья – это целый новый город.

Начали, как и полагается, с инженерных коммуникаций. На сегодняшний день в работе два масштабных проекта: на строительство канализационно-насосной станции «Затон-Восточный» выделено два миллиарда рублей из федерального, республиканского и городского бюджетов.

Сейчас подрядчик завершает там бетонные работы и стены зданий, идет монтаж оборудования. Ввести КНС в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

Второй важный объект – коллектор от новой КНС до площадки городских очистных сооружений. Строители проложили уже 18 километров сетей из 27.

По проекту коллектор пройдет по территории Ленинского и Орджоникидзевского районов Уфы, пересечет дорогу Затон – Уфа и реку Белую.