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Радий Хабиров рассказал о крупнейших объектах, возводимых в уфимском Забелье

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Территория так называемого Забелья – это главное направление жилищного строительства в городе на ближайшую перспективу.

vk.com/radiyhabirov

По словам Радия Хабирова, в Забелье планируют построить девять миллионов квадратных метров жилья – это целый новый город.

Начали, как и полагается, с инженерных коммуникаций. На сегодняшний день в работе два масштабных проекта: на строительство канализационно-насосной станции «Затон-Восточный» выделено два миллиарда рублей из федерального, республиканского и городского бюджетов.

Сейчас подрядчик завершает там бетонные работы и стены зданий, идет монтаж оборудования. Ввести КНС в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

Второй важный объект – коллектор от новой КНС до площадки городских очистных сооружений. Строители проложили уже 18 километров сетей из 27.

По проекту коллектор пройдет по территории Ленинского и Орджоникидзевского районов Уфы, пересечет дорогу Затон – Уфа и реку Белую.

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